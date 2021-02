© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Antitrust ha aperto trenei confronti dia seguito di una serie di segnalazioni relative alle loro vendite online. L', in particolare, sta indagando sull'esistenza di alcune condotte illecite in possibile violazione delRitardata o mancata consegna dei prodotti ordinati online, annullamento unilaterale degli ordini effettuati dai consumatori per prodotti presentati come disponibili (nonostante il pagamento e l'addebito del corrispettivo), omessa/inadeguata informazione sui tempi effettivi di consegna, suie sulle problematiche relative alla corretta esecuzione degli, omessa/ inadeguata assistenza post-vendita deiconsumatori e la. Sono alcune delle azioni che sarebbero state messe in atto dalle tre grandi catene di distribuzione e divenute oggetto di segnalazione da parte dei consumatori a cui si aggiungono gli ostacoli posti alle richieste di annullamento inoltrate dai clienti e all'esercizio dei loro diritti didel corrispettivo pagato.