(Teleborsa) -(-0,3% in valore e -0,2%) ma complessivamente ildeLle vendite (+0,2% sia in valore che in volume). E' quanto indicato dall'Istat, secondo cui le vendite segnano undel 3,3% in valore e del 3,7% in volume.Il raffronto rispetto allo scorso anno conferma una diminuzione sia dei(-6,4% in valore e -7,3% in volume) che dei(-0,5% in valore e -0,2% in volume). E dal lato della distribuzione un calo per la(-5%) più ampio delle imprese operanti su(-2,2%). In controtendenza il commercio elettronico (+11,1%).Un dato letto con preoccupazione da, secondo cui "loresta quello della, caratterizzato, appunto, da una crescita talmente esigua da confondersi con gli errori di misurazione inevitabilmente presenti"."I dati odierni - sottolinea l'associazione che rappresenta il settore - confermano l'idea che lo scampato rischio di recessione nella prima parte del 2019 non implica automaticamente il consolidamento della ripresa. Potrebbe preludere, invece, stando ai diversi, spesso contraddittori indicatori congiunturali, all'entrata in una nuova fase critica".Confcommercio commentando anche ila marzo, ha sottolineato che "che non può non correlarsi alla. I dati sulle vendite, infatti, escludono qualsiasi nuova vivacità negli atteggiamenti di spesa, pure tenendo conto del fatto che la diversa collocazione della Pasqua nel 2018 e nel 2019 suggerisce di non considerare la brutta variazione tendenziale"."Le vendite al dettaglio - conclude - appaiono in rallentamento anche nei principali Paesi europei, circostanza che, lungi dal confortare, acuisce il senso di fragilità delle prospettive di breve termine, perchè parte della domanda dei consumatori esteri costituisce esportazioni per il nostro Paese".