Vendite generalizzate sui mercati asiatici, attesa per dati chiave

(Teleborsa) - Seduta negativa per i mercati asiatici, in scia alla pessima performance di Wall Street. In calo i prezzi del petrolio, con gli investitori preoccupati dalle nuove restrizioni per il Covid-19 in Cina, il più grande importatore mondiale di greggio, e per i timori di un rallentamento economico globale. Si attendono inoltre diversi dati macro significativi nel corso della settimana, come l'inflazione statunitense di mercoledì, e i commenti dei funzionari della Federal Reserve prima che questi entrino nel periodo di blackout precedente al prossimo meeting.

Giornata nera per la Borsa di Tokyo, che affonda con una discesa dell'1,75%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia Shenzhen, che scivola dell'1,09%. Shanghai lascia sul terreno lo 0,88%.



In discesa Hong Kong (-1,08%); sulla stessa tendenza, negativo Seul (-1,12%). In frazionale calo Mumbai (-0,42%); consolida i livelli della vigilia Sydney (-0,02%).



Performance infelice per l'Euro contro la valuta nipponica, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,24% rispetto alla seduta precedente. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Euro nei confronti della divisa cinese, che sta facendo un moderato -0,02%. Giornata incolore per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,20% rispetto alla seduta precedente.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 0,24%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 2,82%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati asiatici:



Martedì 12/07/2022

01:50 Giappone: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 0%)



Giovedì 14/07/2022

06:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (preced. -1,5%)



Venerdì 15/07/2022

04:00 Cina: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 1,3%)

04:00 Cina: Tasso disoccupazione (preced. 5,9%)

04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso -7,1%; preced. -6,7%).

