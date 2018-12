Vendite diffuse sui mercati europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta. Fin dalla partenza delle contrattazioni i mercati di Eurolandia hanno seguito la scia ribassista disegnata dai mercati asiatici, delusi dalla congiuntura cinese.Nel frattempo, gli investitori aspettano ancora una soluzione nellementre sullo sfondo resta lo spettro di un. L'Italia tratta ad oltranza in sede europea sulla manovra, mentre si accendono i riflettori sulla Francia che rischia di sforare il 3,6% in termini di deficit-PIL, il prossimo anno.Seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,64%. In mattinata sono stati diffusi gli indici PMI manifatturiero e servizi dell'intera Eurozona, del mese di dicembre. In Italia, l'Istat ha rivisto al ribasso le stime sull'inflazione di novembre, mentre gli ordinativi e il fatturato hanno registrato un calo a ottobre. Nel pomeriggio, dagli Stati Uniti sono attese le vendite al dettaglio e la produzione industriale.L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,26%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 52,17 dollari per barile, con un calo dello 0,78%.Lo Spread peggiora, toccando i +271 punti base, con un aumento di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,97%.preda dei venditori Francoforte, con un decremento dello 0,81%. Si concentrano le vendite su Londra, che soffre un calo dello 0,74%. Giù anche Parigi, che registra un ribasso dello 0,98%., con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre l'1,02% sotto quota 19mila.Buona la performance a Milano dei comparti costruzioni (+0,66%) e chimico (+0,45%). Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti bancario (-1,81%), materie prime (-1,70%) e servizi finanziari (-1,68%).di Milano a ottenere un buon risultato Ferragamo, che segna un aumento dell'1,01%. I più forti ribassi, invece, si verificano sulle banche: Banco BPM -2,88%; UBI Banca -2,85%, Unicredit -2,51%.Tra gli altri industriali, affonda Brembo, con un ribasso del 2,48%.del FTSE MidCap, Falck Renewables (+2,97%), Carel Industries (+2,89%), Salini Impregilo (+2,67%) e RCS (+1,45%). Le peggiori performance, invece, si registrano su El.En, che ottiene -3,96%.Crolla OVS, con una flessione del 3,63%.Vendite a piene mani su Anima Holding, che soffre un decremento del 2,99%.Pessima performance per Fincantieri, che registra un ribasso del 2,89%.