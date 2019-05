Vendite diffuse sui mercati asiatici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ultima seduta della settimana per i listini azionari asiatici che chiudono all'insegna delle vendite sulla scia del persistere di preoccupazioni per la disputa commerciale USA-Cina. Sulla questione è intervenuto ancora ilche ha lanciato l'allarme: "Una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cinadel 2019".Sul fronte macro,si registra unaanche se resta ancora molto lontano da target fissato dallaL'indice Nikkei della borsa giapponese ha terminato gli scambi con una discesa dello 0,44% a 21.059,03 punti mentre il più ampio paniere Topix ha ceduto lo 0,14%.di Shanghai -0,10% e Shenzhen -0,47%.A due velocità le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute. Seul segna un -0,79%, Taiwan un +0,25%, Jakarta un +0,35%, Bangkok un +0,06%, Singapore un -0,14% e Hong Kong un +0,17%. Kuala Lumpur +0,23%.In rialzo Mumbay +0,29%. Rosso per Sidney -0,66%.