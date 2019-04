Vendite diffuse sui mercati asiatici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Segnali di debolezza si registrano tra le principali borse asiatiche in scia alla. Sul sentiment degli investitori pesano idopo le revisioni al ribasso formulate dal Fondo Monetario Internazionale.Sul fronte Brexit, il Consiglio europeo si appresta a dire sì alla richiesta delladi posticipare di nuovo la data sull'uscita dall'Ue, già rinviata dal precedente 29 marzo al 12 aprile.L'indice Nikkei della borsa giapponese ha terminato gli scambi con un ribasso dello 0,62% a 21.667,78 punti mentre il più ampio paniere Topix ha concluso con un -0,75%.: Shanghai -0,37% e Shenzhen -0,28%.Segni misti tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute. Seul segna un +0,12%, Singapore +0,09%, Hong Kong -0,36% e Jakarta -0,39%. Bangkok +0,18% e Taiwan +0,11%. Kuala Lampur -0,29%.Limature per Mumbay -0,01% e per Sidney +0,06%.