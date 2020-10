Vendite diffuse su Piazza Affari e le altre Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, con la paura dei contagi che tiene sotto pressione i listini del Vecchio Continente.Sul mercato Forex, leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,186. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,62%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,63%), che ha toccato 41,02 dollari per barile.Torna a salire lo spread, attestandosi a +134 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,74%.tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,55%, spicca la prestazione negativa di Londra, che scende dell'1,04%, e Parigi scende dello 0,75%. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dello 0,76%; sulla stessa linea, perde terreno il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 21.131 punti, ritracciando dello 0,71%.Apprezzabile rialzo (+0,63%) a Milano per il comparto viaggi e intrattenimento.Nel listino, i settori alimentare (-1,74%), materie prime (-1,20%) e telecomunicazioni (-0,88%) sono tra i più venduti.di Piazza Affari, effervescente Unipol, con un progresso del 2,50% che festeggia il successo del collocamento del bond da 500 milioni di euro.Bilancio decisamente positivo per DiaSorin, che vanta un progresso dell'1,10%.Buona performance per Buzzi Unicem, che cresce dell'1,01%.Giornata moderatamente positiva per Banco BPM, che sale di un frazionale +0,96%.I più forti ribassi, invece, si verificano su BPER, che continua la seduta con -4,19%, su prese di beneficio dopo il rally della vigilia.Pesante Pirelli, che segna una discesa di ben -2,99 punti percentuali.Seduta drammatica per Fineco, che crolla del 2,54%.Calo deciso per Saipem, che segna un -2,45%.Tra i, Credito Valtellinese (+3,96%), Anima Holding (+3,23%), Juventus (+2,57%) e Banca MPS (+2,08%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Tinexta, che ottiene -2,71%.Sensibili perdite per Banca Popolare di Sondrio, in calo del 2,30%.In apnea Sanlorenzo, che arretra del 2,24%.Tonfo di FILA, che mostra una caduta del 2,12%.