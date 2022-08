Vendite diffuse in Borsa. Piazza Affari in calo

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, dopo i dati negativi sull'inflazione. Intanto Wall Street si muove vicino alla parità l'S&P-500 dopo un avvio al rialzo.Sul mercato valutario, lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,49%. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.720 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 91,28 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +234 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,87%.in rosso Francoforte, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,97%, spicca la prestazione negativa di Londra, che scende dell'1,05%; Parigi scende dell'1,37%. Segno meno in chiusura per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dell'1,22%: il principale indice della Borsa di Milano prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il FTSE Italia All-Share, che scivola a 23.579 punti.In Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 1,59 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente; i volumi scambiati sono passati da 0,49 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,45 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza Unicredit (+4,48%), Pirelli (+1,91%), Amplifon (+1,09%) e Unipol (+0,94%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Hera, che ha archiviato la seduta a -6,02%.Pessima performance per Terna, che registra un ribasso del 4,36%.Calo deciso per A2A, che segna un -3,57%.Sotto pressione ENI, con un forte ribasso del 3,50%.Tra i, Italmobiliare (+3,95%), Caltagirone SpA (+3,38%), Wiit (+2,72%) e SOL (+2,06%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su ERG, che ha terminato le contrattazioni a -6,83%.Sessione nera per Saras, che lascia sul tappeto una perdita del 6,42%.In perdita IREN, che scende del 5,52%.Pesante Alerion Clean Power, che segna una discesa di ben -5,11 punti percentuali.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:50: Produzione industriale, mensile (atteso -0,5%; preced. 8,9%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,9%; preced. 1,5%)08:45: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. -0,2%)08:45: Prezzi produzione, mensile (preced. 1,3%)08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,1%; preced. 6,1%).