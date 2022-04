Vendite diffuse in Borsa. Piazza Affari in calo

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari, che chiude le contrattazioni in ribasso, assieme agli altri Eurolistini. Mentre il mercato USA segna un andamento in rosso.



L'Euro / Dollaro USA è in calo (-0,82%) e si attesta su 1,071. Crollo dell'oro (-1,84%), che ha toccato 1.895,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 6,04%, scendendo fino a 95,91 dollari per barile.



Pesante l'aumento dello spread, che si attesta a +174 punti base, con un deciso aumento di 9 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,59%.



Tra i listini europei pessima performance per Francoforte, che registra un ribasso dell'1,54%, sessione nera per Londra, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,88%, e in perdita Parigi, che scende del 2,01%.



A picco Piazza Affari in chiusura di seduta, con il FTSE MIB che accusa un ribasso dell'1,53%: il principale indice della Borsa di Milano prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata giovedì scorso, di tre ribassi consecutivi; sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share, che chiude la giornata a 26.172 punti.



Negativo il FTSE Italia Mid Cap (-1,08%); con analoga direzione, variazioni negative per il FTSE Italia Star (-1,2%).



Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,07 miliardi di euro, in calo del 16,18%, rispetto ai 2,47 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,62 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,6 miliardi.



Tra i 421 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 144, mentre 272 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 5 azioni.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, si muove in territorio positivo Enel, mostrando un incremento dell'1,50%.



Sostanzialmente tonico Banco BPM, che registra una plusvalenza dello 0,65%.



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Tenaris, che ha chiuso a -6,82%.



Pesante Saipem, che segna una discesa di ben -6,44 punti percentuali.



Sotto pressione CNH Industrial, che accusa un calo del 5,41%.



Scivola ENI, con un netto svantaggio del 4,79%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, MARR (+2,51%), doValue (+1,60%), Juventus (+1,35%) e ERG (+0,81%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Ferragamo, che ha archiviato la seduta a -5,02%.



Seduta negativa per Tod's, che scende del 4,32%.



Sensibili perdite per Brunello Cucinelli, in calo del 4,22%.



In apnea Mfe A, che arretra del 3,89%.



(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF)