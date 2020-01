Vendite dettaglio, Istat: bene commercio online e grande distribuzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel mese diè proseguita la dinamica tendenziale positiva per il commercio al dettaglio, con il. L'andamento positivo, peraltro, è, settori per i quali si amplia la; quest'ultima, infatti, contrariamente agli altri canali distributivi,. L'incremento delle vendite on-line, più modesto rispetto a quanto registrato lo scorso anno, risente probabilmente della stabilizzazione delle vendite legate al cosiddetto Black Friday, ormai divenuto un appuntamento fisso per il mese di novembre.E' la fotografia scattata dall'sull'andamento delle vendite al dettaglio in Italia che stima unin valore e dello 0,3% in volume. La diminuzione - spiega l'Istituto di statistica - riguarda i beni non alimentari (-0,3% in valore e -0,4% in volume) mentre le vendite dei beni alimentari calano in volume (-0,2%) ma restano invariate in valore., rispetto al trimestre precedente, le vendite al dettaglio diminuiscono dello 0,1% sia in valore sia in volume. Sono in calo le vendite dei beni non alimentari (-0,1% in valore e -0,2% in volume) e le vendite in volume dei beni alimentari (-0,1%) mentre per quelle in valore non si registrano variazioni.si registra a novembre unain valore e dello 0,7% in volume. Aumentano le vendite dei beni alimentari (+2,2% in valore e +1,4% in volume) mentre le vendite dei beni non alimentari sono stazionarie in valore e in lieve aumento in volume (+0,1%).Per quanto riguarda i beni non alimentari, si registrano variazioni tendenziali eterogenee tra i gruppi di prodotti. Gli aumenti maggiori riguardano Prodotti di profumeria, cura della persona (+3,8%) e Mobili, articoli tessili, arredamento (+2,2%). Le flessioni più marcate si evidenziano, invece, per i Prodotti farmaceutici (-2,7%) e Foto-ottica e pellicole, supporti magnetici, strumenti musicali (-1,2%)., il valore delle vendite al dettaglio aumenta del 3,3% per la grande distribuzione e diminuisce dell'1,4% per le imprese operanti su piccole superfici.(+4,1%).