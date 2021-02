© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -tagliano il traguardo di metà seduta confermando l'impostazione prudente evidenziata in avvio, dopo la chiusura debole di Tokyo questa mattina e quella contrastata di Wall Street, la vigilia. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso, all'indomani del voto di fiducia del Senato al governo Draghi e nel giorno della discussione e del voto alla Camera.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,207. Lieve aumento per l'oro, che mostra un rialzo dello 0,41%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,43%.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +95 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,60%.poco mosso Francoforte, che mostra un +0,13%, giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,68%, e piccola perdita per Parigi, che scambia con un -0,2%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,48%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 25.142 punti.In discesa a Piazza Affari tutti i comparti.In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti alimentare (-3,26%), immobiliare (-2,44%) e media (-1,66%).Tra idi Milano, in evidenza Saipem (+1,90%), Stellantis (+0,88%) e A2A (+0,76%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Campari, che prosegue le contrattazioni a -3,50%.Vendite a piene mani su DiaSorin, che soffre un decremento del 2,72%.Vendite su Inwit, che registra un ribasso dell'1,68%.Seduta negativa per Prysmian, che mostra una perdita dell'1,36%.Tra i, Webuild (+3,80%), Piaggio (+3,43%), ERG (+1,20%) e Credito Valtellinese (+1,13%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Rai Way, che ottiene -5,68%.Pessima performance per Sesa, che registra un ribasso del 3,66%.Sessione nera per Italmobiliare, che lascia sul tappeto una perdita del 2,51%.In caduta libera Danieli, che affonda del 2,25%.