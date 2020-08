Vendite a Piazza Affari. Immobile il resto dell'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, proseguendo gli scambi sulla parità, mentre fa peggio Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso. Dopo il rally della vigilia restano le incertezze sull'andamento della pandemia e dell'economia.Seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,184. Risale l'oro, che mostra un aumento dello 0,98%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,35%.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,94%.andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a -0,12%, si concentrano le vendite su Londra, che soffre un calo dell'1,03%, e poco mosso Parigi, che mostra un -0,16%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,21% sul FTSE MIB.di Milano, troviamo Banco BPM (+2,85%), Unipol (+1,32%), Atlantia (+1,14%) e Pirelli (+1,09%).La peggiore è Terna, che cede l'1,20%.Vendite su Amplifon, che registra un ribasso dell'1,01%.Tentenna Snam, con un modesto ribasso dello 0,96%.Giornata fiacca per Enel, che segna un calo dello 0,89%.del FTSE MidCap, Banca Popolare di Sondrio (+2,58%), Illimity Bank (+1,77%), Sanlorenzo (+1,35%) e Tinexta (+1,26%).I più forti ribassi, invece, si verificano su B.F, che continua la seduta con -1,64%.Seduta negativa per Italmobiliare, che mostra una perdita dell'1,48%.Sotto pressione Datalogic, che accusa un calo dell'1,48%.Scivola Mutuionline, con un netto svantaggio dell'1,14%.