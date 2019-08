Vendite a Piazza Affari. Immobile il resto dell'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso in attesa del discorso di Conte.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile su 1,108. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,46%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 56,4 dollari per barile.Torna a salire lo spread, attestandosi a +215 punti base, con un aumento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,48%.incolore Francoforte, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente, si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,29%, e senza slancio Parigi, che negozia con un +0,05%.; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share, che perde lo 0,57%, scambiando a 22.463 punti. Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,40%; consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (-0,03%).In luce sul listino milanese i comparti viaggi e intrattenimento (+1,34%) e sanitario (+0,99%).Nel listino, i settori bancario (-1,15%), costruzioni (-1,15%) e alimentare (-1,08%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, decolla Juventus, con un importante progresso del 4,37%.In evidenza Amplifon, che mostra un forte incremento del 2,97%.Buoni spunti su Prysmian, che mostra un ampio vantaggio dell'1,53%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su BPER, che prosegue le contrattazioni a -3,22%.Scivola UBI Banca, con un netto svantaggio del 3,04%.Pessima performance per Banco BPM, che registra un ribasso del 2,53%.In rosso Italgas, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,74%.del FTSE MidCap, Piaggio (+1,52%), Inwit (+1,48%), Brembo (+1,08%) e Italmobiliare (+0,86%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca MPS, che ottiene -3,63%.Sessione nera per Cairo Communication, che lascia sul tappeto una perdita del 3,42%.In caduta libera Salini Impregilo, che affonda del 2,57%.Pesante Biesse, che segna una discesa di ben -2,29 punti percentuali.