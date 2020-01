Vendite a Piazza Affari. Giù le banche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -tagliano il traguardo di metà seduta confermando la prudenza dell'avvio dopo il calo della vigilia innescato dai timori per il virus in Cina. Giù, invece, Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso, con lo spread del rendimento fra i titoli di Stato decennali italiani e tedeschi in rialzo sulla notizia che il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio si dimetterà da leader del Movimento Cinque Stelle.Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. Sostanzialmente stabile l'oro a quota 1.558 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che scende a 58,01 dollari per barile.In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +167 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,37%.Francoforte riporta un +0,12%. Vicino alla parità Londra e Parigi., con il FTSE MIB che continua la seduta con un calo dello 0,41%.Si distinguono a Piazza Affari i settori sanitario (+1,90%), alimentare (+0,83%) e automotive (+0,72%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti bancario (-1,95%), telecomunicazioni (-0,95%) e materie prime (-0,74%).di Piazza Affari, decolla Amplifon, con un importante progresso del 3,18%.Buona performance per Diasorin, che cresce dell'1,84%.Sostenuta Atlantia, con un discreto guadagno dell'1,76%.Buoni spunti su Ferrari, che mostra un ampio vantaggio dell'1,48%.Dal lato dei ribassi, si collocano le banche su cui pesa la risalita dello spread: Banco BPM segna una discesa di ben -3,84 punti percentuali. Giù anche Unicredit, che scende del 3,23% e BPER, che crolla del 2,61%.Tra i, Zignago Vetro (+1,22%), Reply (+1,11%), SOL (+0,76%) e MARR (+0,74%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Fincantieri, che continua la seduta con -2,77%.Sensibili perdite per Banca Popolare di Sondrio (-2,29%) che ha rigettato la domanda di ammissione nella compagine sociale presentata da Amber Capital UK e Amber Capital Italia Sgr ritenendo non sussistenti le condizioni stabilite dalla normativa e dallo statuto. .Banca MPS scende dell'1,97% nonostante il collocamento con successo del bond da 750 milioni.