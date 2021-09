Vendite a Piazza Affari e tra le altre Borse europee

Venerdì 24 Settembre 2021, 11:00

(Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei. La viglia le rassicurazioni della Fed hanno permesso ai listini del Vecchio Continente di chiudere in territorio positivo, ma sul sentiment degli investitori prevalgono i timori per il destino del colosso immobiliare cinese Evergrande che non ha pagato gli interessi dei bond in dollari senza comunicare nulla ai mercati.



Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,174. Seduta positiva per l'oro, che sta portando a casa un guadagno dello 0,74%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,23%.



Torna a salire lo spread, attestandosi a +101 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,77%.



Tra i listini europei calo deciso per Francoforte, che segna un -0,71%, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,30%, e sotto pressione Parigi, con un forte ribasso dello 0,87%. A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 26.012 punti, con uno scarto percentuale dello 0,26%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 28.603 punti.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, exploit di BPER, che mostra un rialzo del 2,12%.



Si muove in territorio positivo Atlantia, mostrando un incremento dell'1,09%.



Denaro su Unicredit, che registra un rialzo dell'1,04%.



Seduta senza slancio per Generali Assicurazioni, che riflette un moderato aumento dello 0,80%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Amplifon, che continua la seduta con -2,39%.



Soffre Snam, che evidenzia una perdita del 2,20%.



Vendite a piene mani su Terna, che soffre un decremento del 2,15%.



Pessima performance per DiaSorin, che registra un ribasso del 2,09%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, La Doria (+4,30%), Saras (+3,59%), Carel Industries (+2,14%) e Autogrill (+2,07%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Reply, che continua la seduta con -2,69%.



Preda dei venditori Biesse, con un decremento dell'1,85%.



Si concentrano le vendite su El.En, che soffre un calo dell'1,60%.



Vendite su De' Longhi, che registra un ribasso dell'1,58%.