Vendemmia 2019: produzione giù del 20% ma qualità è ottima

(Teleborsa) - Lasi chiude con un calo della, ossia con un ", ma con unaE' quanto emerge dal bilanciopresentato per la Giornata del Ringraziamento festeggiata a partire dal week end di San Martino dell'11 novembre e promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) per rendere grazie per il raccolto dei campi e chiedere la benedizione sulla nuova annata.è iniziata quest'anno il, tra le piùdell'ultimo decennio, e dopo poco più tre mesi di raccolta lungo la Penisola ora restano da completare pochissime vigne di varietà tardive come l'Aglianico nelle aree interne di Basilicata e Campania o il Nebbiolo in altitudine del Piemonte e della Valtellina.Per Coldiretti è stata, con una stima ddi produzione Made in Italy destinata per circa il 70% a vini, convini a Denominazione di origine controllata (Doc),a Denominazione di origine controllata e garantita (Docg), evini a indicazione geografica tipica (Igt) riconosciuti in Italia e il restanteAd insidiare ilci provano imentre lapiù distanziata, si ferma a