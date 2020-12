© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lehanno un valore medio della velocità indi oltre 68 Mbps e una velocità inche supera i 28 Mbps. È quanto emerge dal resoconto della campagna 2020 di drive test per la misurazione della velocità delle reti mobili, svolta tra luglio e ottobre di quest'anno in 45 città italiane dall'L'AGCOM ha pubblicato oggi i dati sul sito del, dove entro la fine di febbraio 2021 saranno pubblicati anche i dati comparativi, consultabili attraverso l'apposita applicazione cartografica.Le elaborazioni complessive sulle reti dei tre operatorievidenziano, per le misure statiche, un valore medio della velocità in download di oltre 68 Mbps, con una velocità in upload che supera i 28 Mbps. Considerando le misure dinamiche urbane, il valore medio della velocità risulta di oltre 60 Mbps in download, e di oltre 26 Mbps in upload.Le migliori prestazioni nelle misure statiche si registrano, in particolare, a(105 Mbps in download e 30 Mbps in upload),(89 Mbps in download e 32 Mbps in upload),(83 Mbps in download e 31 Mbps in upload) e a(74 Mbps in download e 31 Mbps in upload).