Veicoli commerciali, vendite in aumento in Europa. Male l'Italia

(Teleborsa) - Segno più a ottobre per le vendite di veicoli commerciali nell'Unione Europea. Secondo i dati forniti dall'associazione europea dei produttori di auto (ACEA), nel mese in esame le immatricolazioni di veicoli da lavoro hanno segnato una salita del 6,9% a quota 221.514 unità mentre nella sola Area Euro si è registrato un incremento del 6,4% a quota 197.058 unità.



Male il mercato italiano con un crollo del 13,2% mentre la Germania mostra un'avanzata del 17%. Segno più anche per Spagna (+1,7%) e Francia (+7,3%). La domanda del Regno Unito sale invece del 10,9%.



