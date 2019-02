Veicoli commerciali in crescita a inizio 2019. Ferme vendite in Italia

(Teleborsa) - Segno più nel primo mese del 2019 per le vendite di veicoli commerciali nell'Unione Europea. Secondo i dati forniti dall'associazione europea dei produttori di auto (ACEA), le immatricolazioni a gennaio hanno segnato una crescita del 6,1% con 162.960 veicoli da lavoro venduti in tutta l'Unione europea.



Per l'Eurozona, le vendite hanno riportato una crescita del 5,4%, mentre nellEuropa Occidentale si registra un aumento dlele immatricolazioni del 5,3%.



Fra le pòiù grandi economie, la domanda è aumentata in Italia di appena uno 0,4%, mentre fanno meglio la Spagna che sale del 7,9%, la Francia del 9,1%, la Germania del 13,2% ed il Regno Unito dell'8,6%.



