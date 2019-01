Vega porterà in orbita il satellite Prisma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La 14esima missione del razzo vettore europeo, in programma nella notte tra l'8 e il 9 marzo 2019, porterà in orbita, il satellite Prisma dell', che studierà la terra utilizzando un sensore ottico iperspettrale, che può aprire nuovi scenari per il controllo dei processi ambientali del nostro pianeta.Una nuova, importante tappa per Avio, capocommessa del lanciatore spaziale progettato per trasportare satelliti in orbita terrestre bassa. Avio gestisce la catena di fornitura industriale di Vega, di cui fanno parte società di sette diversi Paesi europei. Vega viene sviluppato e fabbricato per il 65% in Italia, mentre il rimanente 35% delle attività di produzione è distribuito tra Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Svezia e Francia.Dalla sua orbita, a circa 620 chilometri di quota, dove sarà posizionato da Vega, il satellite PRISMA guarderà la Terra su scala globale con occhi diversi essendo dotato di una innovativa strumentazione elettro-ottica. Il satellite italiano osserverà il pianeta con lo strumento iperspettrale operativo più potente al mondo, in grado di lavorare in numerose, strette e contigue bande disposte dal visibile al vicino infrarosso e fino all'infrarosso ad onde corte.PRISMA è stato realizzato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, guidato da OHB Italia, responsabile della missione e della gestione dei tre principali segmenti (terra, volo e lancio), e Leonardo, che ha realizzato la strumentazione elettro-ottica. Il centro di controllo della missione è stato realizzato da Telespazio mentre l'acquisizione e l'elaborazione dei dati avverrà dal Centro Spaziale di Matera.