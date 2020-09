Vega finalmente in orbita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il lancio delper la missione VV16 è avvenuto regolarmente alledalla base spaziale dinella Guyana Francese. A bordo ben: un record per un vettore europeo.Il lanciatore europeo, progettato, sviluppato e costruito da, ha perfettamente messo in orbitatra i 15 e i 150 kg, insieme ain un singolo volo grazie all'innovativo adattatore del carico utile(Small Spacecraft Mission Service). I satelliti hanno diverse applicazioni, incluse l'osservazione della Terra, le telecomunicazioni, la scienza, la tecnologia e l'istruzione.L'SSMS è unprogettato da Avio per rispondere alla domanda di servizi di lancio per gruppi di piccoli satelliti pesanti tra 1 kg (CubeSat o gruppi di CubeSat) e 400 kg (Minisat) in orbita terrestre bassa (300 km e oltre dalla superficie terrestre)., una piccola-media impresa italiana indipendente, si è occupata della sua progettazione. Il programma SSMS, iniziato sotto l'egida dell'Agenzia spaziale europea () con il contributo della Commissione europea, darà slancio alla capacità di offrire appositeper il fiorente mercato dei piccoli satelliti."Dopo il rinvio di marzo a causa della pandemia COVID-19 e quello di giugno causato da condizioni meteo avverse, il successo del ritorno al volo di Vega è il risultato del duro lavoro di tutto il personale di Avio che continua a dimostrare grande professionalità, competenza e resilienza", ha commentato, Amministratore Delegato di Avio. "L'eccellente performance dell'adattatore SSMS, che ha permesso – prima volta per l'Europa – di portare 53 satelliti in orbita in un singolo volo, aumenta la capacità di Vega di rispondere, in un mercato in continua crescita, alle richieste sempre più esigenti dei clienti".Dopo la ripresa delle attività operative alla base spaziale di Kourou, ora Avio si concentra sul