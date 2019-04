Vega C di Avio a Milano protagonista della Design Week

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Undecorato dalla mano di un artista per portare un po' di spazio nel cuore di Milano., azienda leader mondiale per i lanciatori spaziali legata ai programmi ESA, ha scelto laper presentare, la nuova generazione di lanciatori il cui primoA presentare il progetto nel cuore di Brera sono intervenuti, austronauta ESA e prima donna italiana ad essere andata nello spazio,, Ceo di Avio, e, responsabile dei lanciatori spaziali ESA.Tra le stradine del quartiere milanese ilispetto all'originale, decorato per questa occasione dalcon disegni che raccontano l'impatto positivo della tecnologia spaziale nella nostra vita quotidiana.ha spiegato, Ceo di Avio. "Il nostro lanciatore, operativo dal 2012, è stato pensato e disegnato in Italia, con la collaborazione di un team europeo, e rappresenta la capacità italiana di fare e di leadership"., ricorda. Oggi questo significa il ritorno dell'uomo sulla Luna, grazie a quello che l'astronauta definisce "un momento di rinascita" per lo spazio, trainato da film, libri e anche i social network degli stessi astronauti, che possono postare selfie e foto dallo spazio sui loro profili.. "Oggi sempre più soggetti si dedicano alla, ritenendo che nello spazio si possa fare business. Da qui nasce anche l'interesse per i piccoli lanciatori come Vega", ricorda Cristoforetti.Ora, con gli USA che premono per il, il progetto ha avuto una forte accelerazione e questo ha spinto anche le aziende dell'aerospace e le istituzioni scientifiche a nuove sfide.Lo spazio oggi non è solo il nuovo orizzonte dello sviluppo tecnologico., spiega l'ad di Avio. "La nostra sfida è quella sì di creare nuove tecnologie in vista del futuro, ma anche applicare le tecnologie esistenti al business, combinando ricerca e sviluppo anche al presente".Tra le, oltre alla nuova generazione di lanciatori Vega C, c'è anche ilche permetterà di riportare indietro oggetti che già si trovano nello spazio. "Affrontiamo le sfide nuove senza paura ma solo con professionalità, ottenendo sempre più grandi risultati di fronte a cose nuove. La nostra energia creativa si scatena di fronte all'ignoto ed è quello che continueremo a fare", conclude Ranzo.