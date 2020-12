(Teleborsa) - Stop ai voli da e per il Regno Unito. È quanto ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin. Il timore delle autorità cinese è quello di una diffusione in Cina della variante del Coronavirus individuata in Gran Bretagna.



Lo stesso portavoce ha precisato che la misura verrà riesaminata alla luce degli sviluppi della situazione sanitaria.