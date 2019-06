© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il primo, ribattezzato "Paolo Thaon Di Revel", è stato varato oggi nello stabilimentodi Muggiano (La Spezia) nel corso di una cerimonia a cui ha presenziato il Ministro della Difesa,. All'evento hanno partecipato, nipote dell'ammiraglio Paolo Thaon di Revel e madrina della nave il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di squadra, e per Fincantieri il Presidente,, e l'Amministratore delegato GiusQuesto pattugliatore primo di sette unità, sarà consegnato nel 2021 e rientra nel piano di rinnovamento delle linee operative delle unità navali della Marina Militare deciso dal Governo e dal Parlamento e avviato con la. Il pattugliatore polivalente d'altura rappresenta una tipologia di nave altamente flessibile con capacità di assolvere a molteplici compiti che vanno dal pattugliamento con capacità di soccorso in mare, alle operazioni di Protezione Civile, nonché, nella sua versione più equipaggiata, da nave combattente di prima linea. Con una lunghezza di 132,5 metri di lunghezza e dotata di impianto combinato diesel e turbina a gas e di un sistema di propulsione elettrica che permette di toccare oltre 31 nodi di velocità, ha un equipaggio di 171 persone. I pattugliatori polivalenti d'altura saranno costruiti presso ilcon consegna prevista per la prima unità della classe nel 2021, mentre i successivi saranno consegnati nel 2022, 2023, 2024 con due unità, nel 2025 e nel 2026.