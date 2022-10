Vantea Smart, Veglioni: cambio di marcia nazionale su cybersecurity, noi sul pezzo

(Teleborsa) - "La semestrale si è chiusa con una, d'altro canto come si era chiusa quella precedente e quella precedente ancora. E quindi abbiamo tutti gli elementi per pensare che la prossima si comporterà in maniera non diversa da questa e dalle ultime tre". Lo ha detto a Teleborsadi Vantea Smart, a margine della terza edizione di NextGems, la investor conference organizzata da T.W.I.N e Virgilio ir."Il mercato della Cybersecurity è un mercato interessante e in fermento a livello mondiale. L'Italia forse sta crescendo anche più delle altre, ma semplicemente perché partivamo forse da un po' più dietro. Con il precedente governo si è cambiata marcia, si va molto più spediti, la c", ha aggiunto il numero uno della società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Information Technology."Noi siamo sul pezzo perché, e infatti le ultime due acquisizione hanno riguardato due piattaforme di Cyber, e abbiamo ottima aspettative per il futuro", ha proseguito Veglioni.Per quanto riguarda l', "sempre limitandoci alla Cyber, abbiamo una pipeline anche lunga da mesi e dall'inizio della quotazione - ha spiegato il manager - Siamo molto particolari però nel nel selezionare le aziende. A fronte magari di una che ne facciamo, a 4/5 rinunciamo. Ilultimamente - proprio per questo cambio di mercato, cambio di politica e per tutto quello che sta succedendo - è un po'"."Due anni fa non avevamo grande interesse sui prodotti di Cyber nazionali - ha affermato Veglioni - Un prodotto di Cyber è nativamente globale e non può essere domestico: un antivirus ovviamente deve guardare al mondo. Quindi, e quindi non è facile. Non è facile specialmente se il tuo governo è il primo che non ti compra. Adesso è cambiato il mondo politico, ovviamente già da un paio d'anni con l'insegnamento del governo Draghi, e quindi abbiamo maggiori aspettative sui prodotti.che scalare sulle persone e quindi il focus è sui prodotti".