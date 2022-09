Vantea SMART, ricavi e utile in aumento grazie a spinta Cyber Security

(Teleborsa) - Vantea SMART, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Information Technology, ha chiuso ildel 2022 conpari a 30,2 milioni di euro, in crescita del 112% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. In particolare, l'area di Cyber Security ha visto raddoppiare i ricavi rispetto al semestre precedente. L'è pari a 2,2 milioni di euro, registrando una crescita del 79%, con un EBITDA Margin del 7%. L'si è attestato a 992.888 euro, rispetto a 705.058 euro del primo semestre 2021, con un incremento del 41%."Da quando abbiamo deciso di quotarci in Borsa sono trascorsi quattro semestri - ha commentato l'- In ognuno di questi semestri abbiamo registrato una. Particolare soddisfazione l'abbiamo ottenuta dalla componente di Cyber Security, che ha visto raddoppiare i ricavi mantenendo un EBITDA Margin al 18%, in linea con i migliori benchmark di mercato. Nel 2023 ci aspettiamo il contributo delle due componenti innovative a maggior valore aggiunto: l'ERP SuiteX e l'APP di Personal Concierge PASPARTU".L'al 30 giugno 2022 è passato a 7,9 milioni di euro rispetto ai 4,1 milioni del 31.12.2021. Sul dato influisce l'esistenza di crediti tributari per 7.235.445 euro, che verranno smobilizzati presumibilmente nel corso del prossimo esercizio.Sul, dopo la prima acquisizione della società ESC2 avvenuta a far data dal 1° luglio 2021, Vantea SMART continua la propria attività di scouting di aziende. Ila seguito del cambiamento dello scenario macroeconomico del settore secondo due direttive: si assiste ad una maggiore richiesta di prodotti nazionali di Cybersecurity; risulta sempre più difficile scalare sulla base del numero di risorse umane".