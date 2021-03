17 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Vantea Smart, società di information technology quotata da gennaio 2021 su AIM Italia, ha chiuso il 2020 con ricavi in aumento del 131% a 17,2 milioni di euro, un EBITDA pari a 2,1 milioni di euro, in crescita del 28%, e un utile netto di 1,36 milioni di euro, in crescita rispetto al risultato del 2019, dove si attestava a 1,23 milioni.

"La crescita di quest'anno, quindi, ancorché significativa, non è una sorpresa perché è ormai nel DNA dell'azienda e il trend non si può affievolire perché fondato sull'innovazione tecnologica, sui valori strutturali dell'azienda e sul forte commitment di tutti i colleghi - ha commentato il CEO Simone Veglioni - L'azienda ha risorse finanziarie già sufficienti a sostenere la crescita, ma a queste risorse si sta aggiungendo significativa finanza di debito".

La Posizione Finanziaria Netta è passata da -602.924 euro a +332.146 euro, con un peggioramento dovuto alla formazione di un credito fiscale di 1,6 milioni non liquidato nel corso dell'esercizio, sottolinea la società. Il patrimonio netto di gruppo è pari a 5,16 milioni di euro, in incremento rispetto ai 3,79 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2019.

Il trend di crescita registrato nel 2020 continuerà negli anni successivi, sottolinea la società, "poiché i fattori di crescita che lo hanno determinato sono strutturali e frutto elementi innovativi e del lavoro organizzativo svolto negli anni". In particolare, la Cyersecurity continuerà a crescere "in maniera omogenea e senza strappi" e nel 2021 andrà sul mercato la SuiteX, che rappresenta l'investimento del Gruppo nel mercato degli ERP.

Il Cda ha deliberato di proporre all'assemblea di destinare a nuovo l'utile di esercizio, pari a 951.104 euro, al netto della riserva legale, e di distribuire ai soci euro 240.000, pari a 0,02 euro ad azione. Verrà inoltre destinata una somma pari al 5% degli utili allo sviluppo di progetti a finalità sociale, oltre che al conseguimento della qualifica B-Corp.