Vantea Smart acquisisce KubeX

(Teleborsa) - Vantea SMART, PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan, annuncia l'acquisizione della piattaforma software di Frau Intelligence KubeX da Kataskopeo, entrata nella cool-vendor list di Gartner già nel 2013 per il prodotto che ha originato l'attuale soluzione.

Con l'acquisizione dei prodotti, Vantea SMART entra nel mercato dell'antifrode e subentrerà nelle attività correnti, incluse quelle verso uno dei principali operatori mondiali di telecomunicazioni. Operativamente, la società integrerà KubeX con la piattaforma di Risk Management Infosync (entrata nel portfolio di Vantea con l'acquisizione di ESC 2 dello scorso anno), per fornire al mercato pubblico nazionale e a quello enterprise (internazionale) un prodotto unitario di Cybersecurity.

L'acquisizione comprende anche il software KScoop, di cui KubeX rappresenta l'evoluzione tecnologica, quale soluzione cloud e soluzione orchestrator.

Il prezzo dell'operazione ha una componente fissa pari ad 600 mila euro, ed una componente variabile che dipende dal volume delle attività che Vantea SMART svilupperà con i prodotti nell'anno 2023 e che si presume sarà al massimo pari alla parte fissa. Gli importi verranno pagati in quattro rate a partire dal mese di settembre 2023 con cadenza semestrale. Il 5% della seconda rata, il 10% della terza rata e il 15% della quarta rata potranno essere pagati mediante azioni Vantea SMART al più alto fair value proposto

dagli analisti nelle ricerche correnti al momento del pagamento, con un vincolo di lock-up di 12 mesi dal momento in cui vengono trasferiti: