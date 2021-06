Vantea SMART, accordo con Tinexta Group per distribuzione sistema ERP

(Teleborsa) - Vantea SMART, società di Information Technology quotata su AIM Italia, ha siglato un accordo con SIXTEMA (società di Tinexta Group), partner tecnologico e digital enabler di PMI e associazioni di categoria. L'accordo prevede che SuiteX, la soluzione ERP cloud native a microservizi e multiplatform sviluppata da Vantea SMART per le PMI, entri a far parte dell'offering del segmento gestionali di Sixtema. Le soluzioni di SuiteX puntano a semplificare i processi operativi delle micro e piccole aziende, dalla gestione di preventivi e fatture, alle richieste di acquisto, dagli ordini dei fornitori all'organizzazione del magazzino.

"Questo accordo ha per noi un'importante valenza strategica da un punto di vista commerciale perché ci consente di anticipare di mesi e, anche anni, il numero di 4.000 installazioni di SuiteX previste nel nostro piano al 2024 presentato in sede di IPO", ha commentato Simone Veglioni, CEO di Vantea SMART.

"Con SuiteX componiamo un ulteriore tassello per sviluppare il processo di innovazione e digitalizzazione che Sixtema, nel ruolo di digital enabler, propone nei mercati di riferimento - ha dichiarato Claudio Scaramelli, AD di Sixtema - Nell'attuale scenario diventa fondamentale fornire soluzioni tecnologiche a forte valore aggiunto, per questo la collaborazione con Vantea segna un passo in avanti significativo dell'offerta sul settore ERP che abbiamo pensato appositamente per associazioni e imprese".

Brilla Vantea Smart, che passa di mano con un aumento del 2,70%, portandosi a 4,19. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 4,24 e successiva a 4,35. Supporto a 4,13. Tinexta presenta invece un andamento invariato rispetto alla vigilia, e si attesta a 29,22. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso erratico con resistenza vista a quota 29,4 e primo supporto stimato a 29,02.