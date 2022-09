Valsoia, Intesa riduce target price e conferma Buy

Lunedì 12 Settembre 2022, 10:00







(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha ridotto a 16 euro per azione (da 17,5 euro) il target price sul titolo Valsoia, società attiva nel mercato dei prodotti per l'alimentazione salutistica e quotata su Euronext Milan, confermando il giudizio a Buy. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati al 30 giugno 2022, periodo che si è chiuso con un aumento dei ricavi e un calo di EBITDA e utile netto.



Il mismatch temporale tra inflazione dei costi e implementazione del nuovo listino prezzi ha impattato negativamente sulla redditività di Valsoia nel primo semestre del 2022, sottolineano gli analisti. Il management ha attuato a luglio una seconda tornata di rialzi dei prezzi al fine di salvaguardarne la redditività (la prima tornata è stata attuata a marzo 2022).



"Nel complesso, apprezziamo che, nonostante il difficile contesto di mercato, Valsoia abbia la solidità finanziaria per sostenere i propri marchi con iniziative di marketing e per investire nell'innovazione di prodotto", si legge nella ricerca.