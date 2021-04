30 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Valsoia, società attiva nel mercato dei prodotti per l'alimentazione salutistica e quotata sul Mercato MTA di Borsa Italiana, ha perfezionato un accordo con la società Vallé Italia per la distribuzione in esclusiva sul territorio italiano di tutto il portafoglio prodotti a marca Vallé. L'accordo, di durata iniziale pari a 42 mesi, avrà efficacia a partire dal primo gennaio 2022.

Il valore al consumo del portafoglio prodotti a marca Vallé in Italia è superiore ai 20 milioni di euro, secondo dati Nielsen di dicembre 2020. La marca Vallé è presente sul mercato italiano dal 1975 e progressivamente è divenuta leader dei Condimenti Vegetali con una quota a valore del 69%.

"Valsoia aggiunge al suo portafoglio una grande marca storica, leader nel mercato italiano dei condimenti vegetali con ottime prospettive di sviluppo in sinergia con le nostre marche di proprietà (Valsoia Bontà & Salute, Santa Rosa, Diete.Tic, Piadina Loriana) unitamente a quelle distribuite (Weetabix e Cereali Oreo'O's), ha commentato Lorenzo Sassoli, presidente del gruppo italiano.