Valeo brinda in Borsa a 500 milioni di euro per Lidar

(Teleborsa) - Giornata decisamente positiva sulla borsa francese per il titolo Valeo, che registra un balzo di oltre due punti percentuali grazie al successo dei suoi sensori Lidar.



Il produttore francese di componenti per auto ha rivelato di aver ricevuto già ordini per 500 milioni di euro da parte di quattro principali gruppi automobilistici per questa sua tecnologia, ossia per sensori che equipaggiano auto autonome. Il Lidar è un sistema radar a scansione a infrarossi, in grado di rilevare forme fino a diverse centinaia di metri di distanza, è una tecnologia di imaging laser utilizzata sempre di più nelle auto a guida autonoma per generare immagini precise dell'ambiente circostante i veicoli.



"È un business in cui il ciclo di vita può arrivare fino al 2024 al 2025", ha dichiarato l'Amministratore Delegato Marc Vrecko.