(Teleborsa) - Resta alta l'attenzione della UE nei confronti di, che si è "impegnata" a fornire il suo vaccino a condizioni ben precise. Lo ha chiarito la Presidente della Commissione europeaalla radio Deutschlandfunk, dopo la polemica degli ultimi giorni sul contratto.Il, che era riservato, ha anticipato la numero uno di Bruxelles, spiegando "stiamo discutendo con la società di quali parti devono essere oscurate".La von der Leyen ha poi precisato che il contratto: contienee prevede "una quantità di consegna chiare per il quarto trimestre 2020 e per il 2021".Quanto alla(best effort), la Presidente ha affermato ch, a fronte dell'incognita che l'azienda potesse svilupparlo, poi ha aggiunto "quel tempo è ormai passato. Il vaccino c'è".A proposito degli stabilimenti di produzione, la Presidente ha chiarito che sonoproduttivi per la produzione del vaccino per l'UE, di cui, ma ha aggiunto che "il modo in cui vengono gestiti dipende dalla società".