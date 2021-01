© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Questa settimana ci sono statisulla consegna delle dosi di vaccini""per tutti gli Stati membri, ma saranno assorbiti entroDallatorneranno aldelle dosi previste settimanalmente". Lo annuncia un portavoce della Commissione europea sulla base di quanto reso noto dall'azienda produttrice."Se quello che ci diceovvero che il problemanelle prossime settimane", dicecoordinatore del CTS. "Lapare essere garantita per tutti quelli che, ha aggiunto.Ilsulla consegna dei vaccini sarà, tra l'altro, uno deialla videoconferenza dei leader dei 27 in programma oggi, alla quale ovviamente prenderà parte il Presidente del ConsiglioProprio nelle scorse ore, preoccupazioni e polemiche, in scia al timore che a meno di 20 giorni dall'inizio della campagna vaccinale, l'esecutivo fosse già costretto apresentato a inizio dicembre in Parlamento dal Ministro della Saluteper rispondere ai ritardi nelle consegne decisi unilateralmente da Pfizer.Notizia di ieri che il Governo italiano ha attivatoper valutare i diversi profili di responsabilità della casa farmaceutica Pfizerda intraprendere a"Inella fornitura delle dosi hacon molte Regioni costrette a fermare lagià avviata. Allo stesso tempo, è stata trascurata la linea farmaceutica per la cura da casa del Covid-19, quindi all'insorgere della patologia, senza per forza andare all'ospedale, dove solo il 2-3% dei contagiati ha bisogno di un intervento urgente. Unache rischia di avere", sottolinea l'europarlamentare della Lega, medico legale e responsabile dipartimento Sanità per il partito nelNelle scorse ore è arrivato ancheI ritardi nelle consegne del vaccino Pfizer mettonola somministrazione della seconda dose, aggiungendo che tale situazione "costringe le Regioni a rallentare la corsa". E' fondamentale, avverte Gimbe, "