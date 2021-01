© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "consulla risposta sanitaria al Covid: pieno sostegno allasui vaccini per superare tutti insieme la". A scriverlo su Twitter il Presidente del Consiglio, dopo una telefonata con la Cancelliera tedesca.Intanto, idel vaccinoannunciate dalla Presidente della Commissione europea,saranno suddivise tra i Paesi dell'UE sulla base della, come avvenuto per il lotto precedente, salvo l'esercizio di opt out. L'dovrebbe avere perciò accesso ad almeno ilpari - secondo il calcolo - a 40,5 milioni (salvo opt out), ricevendo così unadel vaccino Pfizer-Biontech entro la fine delLa Presidente della Commissione europea ha anche chiarito che il negoziato condotto da Berlino perdi vaccino conè avvenuto nella ", in cui il lavoro viene condotto a 27".Intanto, un Portavoce della Commissione UE ha fatto sapere che le consegne delle dosi dei vacciniinizieranno la prossima settimana e continueranno negli altriProsegue, nel frattempo, inla campagna vaccinale. "Sul fronte delle vaccinazioni stiamo correndo, anche più velocemente degli altri paesi europei, ma servono più dosi, perché con quelle previste rischiamo di immunizzare solo il 20% della popolazione prima dell'estate". Così il viceministro della Salutesu Il Messaggero."Lper somministrazioni già effettuate - ha osservato - il punto vero è avere