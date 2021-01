© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il, l'azienda americana concorrente di Pfizer, ha ricevutodopo il via libera ottenuto dall'autorità europea EMA il giorno dell'Epifania. L'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'utilizzo nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è stata concessa al vaccinocon quello di Pfizer-BionTech quanto a formulazione - entrambi- ed effetti (sicurezza ed efficacia).Se dal punto di vista dellai due vaccini americani sono- entrambi puntano alla produzione di proteine di coronavirus tali da attivare il sistema immunitario e favorire una risposta - dalvi sono alcunein primis lache per il vaccino di Moderna è stabile fra +2 e +30 gradi per 30 giorni, mentre per Pfizer deve essere conservato a temperature glaciali sino alla somministrazione. Differenze anche per: il vaccino di Moderna è giàsenza necessità di diluizione come per quello di Pfizer; le due dosi saranno somministrate ad una distanza diper il rimedio di Moderna e 21 giorni per quello di Pfizer; la somministrazione è indicata per leper Moderna e sopra i 16 per Pfizer; l'immunità viene raggiunta a due settimane dalla somministrazione della seconda dose nel primo caso e ad una settimana nel secondo.Le vaccinazione stanno procedendo, anche se non uniformemente sul territorio nazionale, ed hanno già, secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi. In particolare 247 mila dosi sono stato somministrate a donne e 153 mila a uomini.L'obiettivo delle autorità italiane è "vaccinare tutti gli italiani che lo vorranno entro il prossimo autunno". Lo ha affermato ieri il Commissario straordinario per l'emergenza,, ricordando che per raggiungere questo risultato occorreranno tre componenti: unsufficiente, undi distribuzione efficiente,alle esigenze di somministrazione."Noi non produciamo vaccini, facciamo il tifo perché il massimo numero di aziende farmaceutiche possano essere autorizzate al commercio dei loro prodotti dalle autorità", ha poi commentato il Commissario, aggiungendo che "per somministrare il primo vaccino nelle pandemie precedenti ci vollero almeno 8 anni".