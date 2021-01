© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo le polemiche degli scorsi giorni sui ritardi sulladeila richiesta delladi rendere noti i termini dell'accordo con AstraZeneca e l'annuncio della presidente von der Leyen di questa mattina, l'esecutivo europeo – in accordo con la casa farmaceutica – ha pubblicato ilfirmato dalle due parti lo scorso 27 agosto e che fino ad oggi era stato segretato."La Commissione accoglie con favore l'impegno dell'azienda verso una maggiore trasparenza nella sua partecipazione al lancio della strategia dell'UE sui vaccini – si legge nella nota che ha accompagnato la pubblicazione del contratto – Lae lasono importanti per contribuire a costruire la fiducia dei cittadini europei e per assicurarsi che possano fare affidamento sull'efficacia e sulla sicurezza dei vaccini acquistati a livello dell'UE".Il contratto pubblicato oggi contiene comunque della, relative a informazioni riservate come i dettagli delle fatture. Il contrattoè il secondo ad essere pubblicato, dopo quello con. Bruxelles ha inoltre espresso l'auspicio di poter pubblicare tutti i contratti sui vaccini nell'ambito degli accordi di acquisto anticipato nel prossimo futuro.Nel frattempo è stata posticipata alle 16,30 ladell'che dovrebbe annunciare il via libera alla commercializzazione del vaccino dell'azienda farmaceutica anglo-svedese.