Vaccino, Johnson & Johnson anticipa sperimentazione umana

(Teleborsa) - La divisione farmaceutica di, Janssen Pharmaceutical Companies (Janssen), ha annunciato nelle scorse ore che anticiperà i test sull'uomo delricombinante "Ad26.COV2-S" contro Sars-CoV-2.La sperimentazione di fase 1/2a, prevista per settembre, è dunque atteso per laNelle scorse ore, intanto, il Ministro della Salute, Robertonella comunicazione alla Camera sui provvedimenti adottati dal governo per contrastare l'epidemia da Covid-19, ha annunciatoper tutti i Paesi europei."Insieme ai miei colleghi diabbiamo scritto alla Presidente della Commissione", ha aggiunto, "affinchéproceda speditamente in questa partita fondamentale per la salute dei nostri cittadini. Non possiamo essere spettatori di un mercato dove si