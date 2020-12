© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Primisulla strada delUn carico dirischia per ora di restare ina causa del maltempo, bloccato per la neve.hanno già ufficializzato lo slittamento: "ragioni logistiche legate all'ondata di neve in tutta Europa", spiegano dalle due Regioni dopo una riunione in videoconferenza con il Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri.Slitta, dunque, almeno di un giorno l'arrivo del vaccino anti-Covid dellacon le Regioni che al momento restano in attesa di riempire di scorte i loro hub, per poi rifornire ospedali ed Rsa, che saranno sorvegliati speciali per le forze dell'ordine. Per le strutture sono infatti pianificati dei, pronti a mettere al sicuro i carichi da qualsiasi tentativo di furto.Dalle 65mila dosi inalle 44mila del40mila ine 16mila in, in queste ore è comunque tutto pronto per ", così come annunciato due mesi fa dal Governo.Le prime dosi del nuovo lotto dovrebbero comunque arrivareed essere distribuite fino alIl Viminale, intanto, ha un canale aperto con il Commissario attraverso precisi protocolli. La società di spedizione e la stessa Pfizer comunicano con il Commissario, che a sua volta riferisce ilagli Interni, pronti a coordinare il tutto sui territori con una serie di staffette degli agenti nei vari luoghi, anche durante il viaggio dei vari carichi. E non si esclude che nelle prossime ore possa essere diffusa unain merito.Ledaranno il proprio supporto anche per le vaccinazioni:della Polizia sono a disposizione per le somministrazioni, ma anche a, se necessario.