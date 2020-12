© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il 29 dicembre per Pfizer e il 12 gennaio per Moderna. Sono queste le date in cui l'potrebbe pronunciarsi sui vaccini anti-Covid, secondo quanto dichiarato da, la farmacologa irlandese che dal 16 novembre ha sostituito Guido Rasi a, in un'intervista a Repubblica."Non voglio pregiudicare il lavoro dei nostri esperti sui vaccini di Pfizer e Moderna, ma posso anticipare che lache abbiamo ricevuto il primo dicembre è- ha spiegato Cooke - Dobbiamo ancora controllare la qualità della catena di produzione e la capacità delle aziende di preparare il rimedio su larga scala. Su questi aspetti i nostri esperti hanno, così come abbiamo chiesto ulteriori dettagli sulla sicurezza. È uno scambio di informazioni costante, che svolgiamo su base giornaliera".Nello spiegare perchè ilè stato più rapido dell'Unione europea nel dare il via libera, la direttrice esecutiva dell'EMA ha detto: "Noi abbiamo optato per l'(anziché su quella d'emergenza, ndr) perché si tratta di un processo che coinvolge i nostri esperti, il comitato farmacologico e quello di valutazione del rischio in modo da dare serie assicurazioni su sicurezza ed efficacia a beneficio di tutta la popolazione europea".I Paesi dell'Unione stanno ipotizzando, come ha spiegato ieri il responsabile della Prevenzione del ministero alla Salutea, di: "L'obiettivo è iniziare la campagna almeno in contemporanea con Germania, Francia e Spagna". Se le date anticipate da Cooke dovrebbero essere confermate, lee non alla fine del mese come era finora previsto.Intanto si delinea meglio il piano italiano per la vaccinazione, anche se emergono alcune. Secondo le tabelle della presidenza del consiglio dove si indicano i numeri di persone da vaccinare in ogni Regione, nella prima fase ildovrebbe vaccinare 356mila persone 5,8 milioni di residenti, più delle 308mila in, che però ha 10,1 milioni di abitanti. Altre discrepanze riguardano le 51mila persone da vacccinare in Toscana (3,7 milioni di abitanti) e le 177mila in Emilia-Romagna (4,4 milioni di abitanti).In base al progetto, le squadre che si occuperanno della vaccinazione saranno composte dae potranno contare su. Il commissario per l'emergenzaavvierà a breve, che dovrebbero concludersi il 4 gennaio, per medici e infermieri e per selezionare delle società di somministrazione,in quanto servirebbero, secondo le sue stime.