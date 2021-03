© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Buone notizie sul fronte della possibile produzione in house del vaccino.didel suoin modo dalaLo ha confermato questa mattina su Sky TG24,, amministratore delegato di AstraZeneca Italia, sottolineando che "è quello che abbiamonegli ultimi mesi: i".Non è però una cosa di semplice attuazione, chiarisce subito Wittum. "Abbiamo bisogno - ha spiegato - di un, perché ilnon è assolutamente facile, e che abbiadiIntanto, è arrivato un nuovo monito dal Ministro della Salute. "Sarebbee che siamo in una fase diversa, ma la più grande responsabilità di chi rappresenta le istituzioni è dire come stanno le cose. Eha detto intervenendo alla presentazione del Programma nazionale esiti (PNE) Edizione 2020, realizzato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas)."La- ha proseguito - sta risalendo in modo significativo e abbiama detto Speranza."Sono settimane - ha proseguito - in cui abbiamo una, che oggi ha numeri che vanno in una direzione giusta ma chee allo stesso tempo "abbiamo