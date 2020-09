© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Stiamo investendo molto sulperché lo riteniamo la soluzione vera a cuistanno lavorando. Abbiamo costruitoin modo particolare con, per rafforzare la proposta europea in campo di vaccini e siamo convinti che tutti i tentativi che sta facendo il mondo scientifico possano, in un tempo che ci auguriamo sia il più breve possibile, portare dei risultati".Lo ha detto il Ministro della Salute,a Scala (Salerno) dove sta partecipando alle celebrazioni in memoria del Beato Gerardo Sasso, rafforzando, dunque, il messaggio già lanciato ieri durante l'informativa in Senato sulle misure anti-Covid"Il contratto prevede che se le cose andranno bene, se ci, i dati al momento sono incoraggianti, potremo avere le prime dosi giàe poi ancora l'inizio dell'anno successivo. Dobbiamo insistere e continuare ad investire perché il vaccino è laal problema che abbiamo di fronte", ha aggiunto il Ministro con riferimento al contratto sottoscritto conil vaccino di Oxford il cui vettore virale è fatto a Pomezia e il cui infialamento avverrà ad Anagni, quindi conin questa sfida. Oggi è un, quindi ci vuole