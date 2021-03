11 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Il ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato che secondo le previsioni nel secondo trimestre 2021 dovrebbero arrivare in Italia 50 milioni di vaccini anti Covid, fino a 80 milioni nel terzo semestre. La campagna vaccinale quindi andrà avanti con passo deciso, "anche in caso di una riduzione significativa, perché abbiamo visto che le aziende non riescono a rispettare i contratti fino in fondo", ha assicurato in un'intervista televisiva sul Nove.

Nel frattempo una prima bozza del nuovo piano vaccini indica che la priorità resta quella di terminare le vaccinazioni degli over 80, delle categorie dei docenti e delle varie forze dell'ordine e poi proseguire con i pazienti estremamente fragili. Successivamente si procederà con la vaccinazione di massa, per fasce di età decrescenti.

In base a quanto ha riportato Ansa, in questa ultima fase saranno idonee anche le strutture degli ambienti di lavoro, previa richiesta della stessa azienda. "Le associazioni di tutto il territorio nazionale hanno ricevuto un questionario volto a identificare le imprese concretamente disponibili alla funzione di 'fabbriche di comunità', quindi idonee per essere configurate come siti vaccinali e moltiplicare così quelli già attivi nel nostro Paese", ha annunciato inoltre Confindustria in una nota.

"Verranno aggiornate le raccomandazioni che stabiliscono le priorità nell'accesso ai vaccini, e saranno esplicitate, tra le categorie con accesso prioritario, quelle delle persone con disabilità grave riconosciute ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104 – ha dichiarato la ministra per le disabilità, Erika Stefani – Occorre trovare soluzioni per le difficoltà connesse all'uso delle mascherine per le persone sorde e per chi ha necessità di leggere il labiale. Mi sono attivata affinché le mascherine trasparenti, omologate recentemente, siano inserite nei canali di distribuzione gestiti dal commissario straordinario per l'emergenza. Ho segnalato questo al generale Figliuolo che mi ha garantito di aver già disposto gli atti per acquisire questi dispositivi".

(Foto: EPA/Biontech)