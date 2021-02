© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Se ne parla da mesi ma ora si entra nel vivo:contro il Covid anche inapproda suldove è previsto a breve un incontro tra il Ministro dello sviluppo economicoe il Presidente di Farmindustria"Faremo il punto della situazione sulle possibilità di dare una mano", dice Scaccabarozzi all'Ansa che aggiunge: "diremo al Ministro come si produce un vaccino eun vaccino è un prodotto vivo, non di sintesi, va trattato in maniera particolare. Deve avere unadentro una macchina che si chiamaInsomma, non è che si schiaccia un bottone ed esce la fiala. Da quando si inizia una produzione"Bisogna essere consapevoli – ha aggiunto – che le aziende che si trovano in Italia, per produrre il vaccino devono avere leImportante ancheSicuramente si tratta diPer produrre i vaccini anti-Covid in Italia, "bisogna intanto sapere che cosa si vuole produrre. Ci sono due fasi - spiegacoordinatore della ricerca sugli anticorpi monoclonali di Toscana Life Sciences e direttore scientifico di Gsk.- la prima riguarda la produzione della sostanza, il vaccino stesso: cioè produco l'RNA, o la proteina, il virus dello scimpanzé, a seconda dei vaccini. Per farlo ci vogliono ima in Italia non ci sono gli impianti". E ha chiarito, "solo Gsk li ha, ma non per il vaccino anti-Covid, bensì per quello contro la meningite che è batterico.ce l'ha ma