15 Aprile 2021

(Teleborsa) - Il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ha deciso di rinviare – almeno di una settimana secondo la stampa americana – la decisione sulla ripresa delle vaccinazioni con il Johnson & Johnson dopo lo stop cautelativo di martedì delle autorità regolatorie americane in seguito ai rari casi di trombosi su sei donne. Una posizione che si pone in contrasto con quella espressa dagli scienziati della FDA che avevano sostenuto che i rischi si sarebbero potuti mitigare con opportuni avvertimenti.

I membri del gruppo del CDC chiamati a decidere, infatti, hanno dichiarato ieri che sono necessarie ulteriori analisi sui rischi, la causa e la frequenza dei coaguli, identificati in sei dei 7,5 milioni di persone che hanno ricevuto il vaccino dell'azienda americana. Delle sei pazienti in cui è stata riscontrata la rara forma di trombosi, una è morta a marzo e un'altra è in condizioni critiche. Due invece sono state dimesse e altre due sono ancora in ospedale.

"Il fatto che l'Impiego di Johnson e Johnson sia collegato ad alcuni casi di trombosi non significa che non si possa utilizzare, ma che sarà somministrato con le cautele dovute", ha nel frattempo dichiarato il ministro della Salute tedesco Jens Spahn in conferenza stampa a Berlino. Il ministro si è mostrato anche ottimista per il prossimo futuro: "avremo tutti i vaccini per l'estate".