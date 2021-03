23 Marzo 2021

(Teleborsa) - Accelerare la campagna vaccinale per uscire prima possibile dall'emergenza: la strategia del Governo entra nel vivo. Come annunciato dal commissario per l'emergenza il generale Francesco Paolo Figliuolo, "entro le prossime 24 ore circa un milione di dosi del vaccino Pfizer verranno distribuite alle Regioni, interessando 214 strutture sanitarie". L'annuncio è arrivato nella giornata di ieri, a margine del vertice di lavoro con il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, insieme al capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio. Sul tavolo, i temi dell'approvvigionamento e la gestione della campagna vaccinale nelle regioni.

"È Il lotto più importante tra quelli consegnati finora nel mese di marzo, e consentirà di dare impulso alla campagna vaccinale nazionale, in linea con il piano elaborato dalla struttura commissariale e in accordo con le linee guida del Ministero della Salute.

Il vaccino Pfizer viene somministrato prioritariamente alla persone anziane e a quelle più vulnerabili al virus Covid19. Ad oggi sono oltre 2,8 milioni le persone fragili vaccinate a livello nazionale, con una tendenza in salita grazie alle ultime consegne".

"Alla fine del primo trimestre – secondo le previsioni relative agli approvvigionamenti in corso – saranno oltre 14 milioni i vaccini distribuiti alle Regioni. In particolare, il totale di marzo sarà di circa 7,5 milioni di dosi, mentre i parziali cumulati di gennaio e febbraio sono stati pari a 6,5 milioni".



Il Premier ha incontrato anche la ministra agli Affari Regionali Mariastella Gelmini. Al centro il piano vaccini, ovviamente, in particolare il coordinamento tra Stato centrale e Regioni con l'obiettivo di partire a pieno regime nel più breve tempo possibile per raggiungere la soglia delle 500mila vaccinazioni al giorno entro aprile, rispettando la tabella di marcia.