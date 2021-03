4 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha annunciato che il governo stanzierà 400/500 milioni di euro per il polo nazionale farmaceutico destinato a occuparsi della produzione dei vaccini contro il Covid. I fondi, ha spiegato il ministro, arriveranno attraverso il Dl Sostegno e un altro provvedimento che verrà presto firmato dallo stesso Giorgetti. "È un settore fondamentale per il futuro – ha detto il ministro – L'Italia è ben posizionata e ha tutte le carte in regola".

L'annuncio è arrivato a seguito dell'incontro con il commissario europeo Thierry Breton proprio per discutere dei vaccini contro il Covid e della loro produzione. "Credo ci siano elementi, che delineano un futuro per quanto riguarda la produzione di vaccini in Italia e in Europa, che possano ispirare fiducia". "Posso assicurare che l'industria farmaceutica italiana è pronta a dare il suo contributo in tutte le sue forme", ha aggiunto.

Nessuna indicazione è arrivata invece sul fronte del dossier Alitalia. "Risponderò dopo che avrò parlato con la collega Vestager – ha spiegato Giorgetti – Domattina presto avremo l'incontro insieme ai colleghi Franco e Giovannini".