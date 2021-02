© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Noi in questo momento diciamo a tutti i Paesi europei dil che non vuol dire che nel lungo periodo, anzi nel medio periodo, i paesi con più alto debito non debbano essere prudenti; maè quello di". Lo ha detto stamattina il commissario europeo all'Economia,durante la trasmissione Radio anch'io di Radio Rai, in riferimento al richiamo della direttrice del FMIa ridurre nel medio termine ilnell'intervista pubblicata oggi dal quotidiano La Stampa.Certamente - ha ammesso - "c'è unÈ molto difficile produrre nelle quantità che erano state promesse e noiche queste case farmaceutiche rispettino gli obiettivi che avevano promesso. Forse qui c'è stato anche da parte delladelleavrebbero potutoReplicando poi a domanda sulle ricostruzioni di stampa secondo cui la Commissione avrebbe fatto da sponda all'affossamento del Governo Conte bis aprendo la strada aalla Presidenza del Consiglio, per garantire una migliore gestione del Recovery plan nazionale, ha risposto spazzando via dal campo qualsiasi dubbio: "Noi da"Mario- ha proseguito l'Eurocommissario - è una personalità che conosciamo, e la sua. Ma, ha avvertito, "non è gratis questo valore aggiunto: se ilsarà fatto, portato avanti e attuato nel modo migliore, questo secondo me darà all'Italia del