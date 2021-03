5 Marzo 2021

(Teleborsa) - Il commissario all'emergenza Covid Francesco Figliuolo ha spiegato alle Regioni che in vista di un incremento delle consegne dei vaccini atteso nei prossimi mesi sarà necessario incrementare i punti in cui verranno somministrati, facendo ricorso ad ogni soluzione possibile: siti produttivi, asset della protezione civile e delle forze armate. Ha aggiunto che si farà carico di aumentare i centri vaccinali e dei rinforzi sanitari e organizzativi.

Figliuolo nel suo intervento alla riunione con Governo, Protezione Civile ed Enti locali sul piano vaccinale ha sottolineato, inoltre, il problema di trasporto "nell'ultimo miglio" sul territorio. Secondo quanto ha riportato Ansa, il commissario ha concordato sulla necessità di creare una scorta di vaccini, un "fondo di solidarietà" come proposto dal ministro della Salute, Roberto Speranza. "Va istituito un fondo di solidarietà per la campagna vaccinale – ha spiegato – Si potrebbe accantonare l'1-2 % da ciascuna consegna per la creazione di riserve da utilizzare con strategia reattiva nelle zone in cui il virus si propaga con maggiore forza e rapidità, anche a causa delle varianti".

Il ministro Speranza alla riunione ha fatto anche il punto sui numeri della campagna vaccinale degli ultimi giorni in Italia: sono state 180mila le dosi somministrate ieri mentre oggi verrà superata quota 5 milioni di vaccinazioni in Italia. La ministra per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini ha ribadito l'esigenza di evitare disparità tra Regioni. "Tutti quanti auspichiamo di aumentare nel modo più rapido possibile il numero di connazionali protetti con il vaccino – ha aggiunto – Serve quindi un quadro d'insieme e va costruito con il commissario Figliuolo, con Fabrizio Curcio, con il ministro Speranza e con tutte le Regioni".

Il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha convocato per domani il Comitato operativo della Protezione Civile. Alla riunione, secondo quanto si apprende, parteciperà anche il Commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo.