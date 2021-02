© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Continua a ritmi serrati nel mondo la campagna di vaccinazione conIn testa per numero di inoculazioni ci sonoIn, dopo i rallentamenti del mese scorso, con quasi 3 milioni di somministrazioni effettuate in tutto il Paese èche ha fatto registrare unNelè stato vaccinato più di un ottantenne su dieci e sono partite anche le prime inoculazioni del siero AstraZeneca agli agenti delle forze dell'ordine under 55 nel Centro Vaccini del parcheggio lunga sosta ADR dell'aeroporto di Fiumicino. Ieri ha aperto anche il nuovo centro vaccinale Covid all'Auditorium Parco della Musica a Roma. "Il Lazio è la regione che attualmente ha vaccinato il maggior numero di over 80, con oggi supereremo abbondantemente i 50mila, pari al 13 per cento della popolazione target. Confidiamo, dosi permettendo, di concludere gli over 80 entro aprile e già via di proseguire il resto della campagna vaccinale" ha affermato l'Inieri, nel giorno di avvio delle prenotazioni, si sono registrate oltre 164mila adesioni degli over 80: più di 157mila dal portale della Regione; 5.966 attraverso le farmacie; 688 con i medici di base.Inle richieste di pre adesione alla vaccinazione anti Covid di over 80 e personale scolastico, docente e non, universitario e della formazione professionale sono state 68 mila. Le somministrazioni dei vaccini inizieranno il 19 febbraio per il personale scolastico, universitario e della formazione professionale e il 21 febbraio per gli over 80. ''Questo primo giorno di raccolta delle prenotazioni – ha commentato l'– si chiude con un bilancio decisamente positivo, sia riguardo ai numeri, sia sul piano logistico. La piattaforma informatica ha dimostrato di reggere lo straordinario impatto dei contatti, così come i medici di famiglia stanno confermando nei fatti il loro strategico impegno sul fronte della pandemia".In occasione dell'avvio della nuova fase della campagna di vaccinazione ieri insono stati vaccinati 84 ultraottantenni. "La Toscana – ha spiegato– è tra le prime Regioni italiane per capacità vaccinale, otto punti percentuali sopra la media nazionale, e questa prima giornata, dedicata agli over 80, è stata per noi un ulteriore importante test, per affinare la macchina organizzativa e condividere le esperienze, che matureremo direttamente sul campo, per fare sempre meglio e con maggiore efficacia. Nei prossimi giorni e settimane la vaccinazione degli ultraottantenni crescerà progressivamente, anche con l'arrivo di nuove forniture di vaccini".Sono, invece, 178mila gli over 80 in, di cui 160 mila fuori da Rsa e da vaccinare nella fase 2 che partirà domani mercoledì 17 febbraio. Gli over 80 già vaccinati da venerdì scorso in tutte le Asl liguri, con l'avvio del 'silver vaccine day' ed estratti casualmente dall'anagrafe vaccinale sono 2.252. Il primo giorno le prenotazioni saranno dedicate agli over 90. Da mercoledì 17 potranno prenotare anche gli over 85, mentre dal 18 sarà possibile prenotare il vaccino per tutti i cittadini liguri con più di 80 anni. Nei prossimi giorni sarà possibile prenotare anche dai medici di medicina generale e presso le farmacie. Alla prenotazione della prima dose, verranno comunicati anche data e orario per la somministrazione del richiamo.Inieri ha preso il via la fase tre che interesserà la fascia di cittadini fra i 18 e 55 anni appartenenti al mondo della scuola, università, forze dell'ordine e forze armate a cui verranno somministrate le 43 dosi del vaccino Astrazeneca arrivate ad oggi nella Regione. Il personale della scuola e dell'università verrà vaccinato negli hub predisposti in tutte le province siciliane (a Palermo stanno ultimando l'hub alla Fiera del Mediterraneo con 500 postazioni disponibili), mentre forze armate e forze dell'ordine verranno vaccinate nelle caserme, stazioni dei carabinieri commissariati e questure.Sul fronte europeo ilalla guida della Task force europea per il rafforzamento della capacità produttiva dei vaccini, ha fissato come obiettivo quello di "vaccinare entro fine estate" tutti i cittadini europei che lo vorranno.